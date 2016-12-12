بوتين يعزي بضحايا تفجير الكنسية البطرسية في القاهرة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الكنيسة البطرسية بالقاهرة يشكل تذكرة أخرى بضرورة تضافر الجهود الدولية لاجتثاث آفة الإرهاب الدولي.

وقال المكتب الصحفي في الكرملين، اليوم الاثنين، إن بوتين أعرب في برقية تعزية وجهها الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “عن صدمته جراء الهجوم الارهابي الذي وقع في القاهرة”، لافتا الى “إن هذا التفجير يبعث على الأسى الشديد بشكل خاص نظرا لوجود نساء وأطفال بين القتلى”.

وشدد بوتين على “أن هذه الماساة ما هي الا دليل اخر على ضرورة بذل الجهود الحازمة المشتركة من اجل اجتثاث الارهاب الدولي الذي يزرع الموت والدمار ويسعى الى تقويض السلام والوفاق بين الشعوب والاديان المختلفة”.