بوتين يعزي نظيره الإيراني بضحايا الطائرة المنكوبة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه للرئيس الإيراني حسن روحاني بضحايا الطائرة المنكوبة التي تحطمت صباح اليوم في محافظة أصفهان وسط إيران.

وذكر الكرملين في بيان نقلته وكالة سبوتنيك “إن بوتين وجه برقية تعزية إلى روحاني اثر تحطم الطائرة وعبر فيها ايضا عن مواساته لمن فقدوا أحباءهم في هذه المأساة وتمنى لهم الصبر والسلوان في هذه اللحظات العصيبة”.

وكانت طائرة ركاب إيرانية وعلى متنها 66 شخصا سقطت في منطقة سميرم بمحافظة أصفهان وسط البلاد بعد اصطدامها بجبال دنا وتحطمها فيما أعلن رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردى انه تم تشكيل فريق تحقيق للوقوف على تفاصيل حادث سقوط الطائرة.