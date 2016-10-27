بوتين يعلن فشل الاتفاقات مع أوباما لإطلاق عملية سياسية في سورية

إعلان فشل الاتفاقات بين بوتين وأوباما لإطلاق عملية سياسية في سورية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محاولات إطلاق عملية سياسية في سورية تتعثر وأن اتفاقاته الشخصية مع نظيره الأمريكي باراك أوباما بهذا الشأن لم تنجح.

وقال بوتين في كلمة ألقاها أثناء جلسة عامة لـ “نادي فالداي”المنعقد في مدينة سوتشي الروسية الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول، إنه ” كان يبدو أن جبهة موحدة لمكافحة الإرهاب بدأت تتشكل بعد إجراء مفاوضات طويلة وبذل جهود هائلة وتحقيق حلول وسط معقدة، إلا أن ذلك لم يحدث. ولم تنجح اتفاقاتنا الشخصية مع رئيس الولايات المتحدة”.

وأوضح الرئيس الروسي أن قوى معينة في واشنطن فعلت كل ما بوسعها لإفشال تنفيذ الاتفاقات الروسية الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يعكس سعي الغرب غبر المبرر وغير المعقول إلى تكرار أخطائه.

وقال بوتين إن جماعات إرهابية لا تزال تتلقى أسلحة ومساعدات من أجل استخدامها لتحقيق أهداف سياسية معينة. وحذر الرئيس الروسي هؤلاء الذين يريدون استغلال الإرهابيين، قائلا: “المتطرفون أذكى وأقوى منكم، وإنكم ستخسرون دائما في حال اللعب معهم”.

وتابع أنه لا يزال يجري تسليح الإرهابيين في سورية وتحريضهم ضد الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدا أن هؤلاء الذين ينوون استغلال الإرهابيين في سورية ويأملون في أنهم سيقضون عليهم فيما بعد، سيفشلون في تحقيق ذلك.

واعتبر الموقف الغربي بشأن حلب غير منطقي، قائلا إن هناك خيارين فقط، يتمثل أحدهما في ترك وكر الإرهابيين بحلب، والثاني في تدمير هذا الوكر بعد اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لتجنب سقوط ضحايا بين المدنيين.

وذكّر الرئيس الروسي بأن تنامي الإرهاب لم يحدث بسبب ما يجري في حلب، داعيا إلى عدم نسيان الموصل والرقة عند الحديث عن سقوط ضحايا في حلب. وقال: “نسمع من شركائنا دائما أنه يجب التقدم نحو الرقة، ويجب تدمير هذا الوكر الإرهابي. لكن هناك أيضا مدنيون يعيشون في الرقة”.

وأضاف بوتين أن الغرب تجاهل دعوات موسكو المتكررة إلى مكافحة الإرهاب بشكل مشترك، مجددا دعوة الجانب الروسي إلى توحيد الجهود لمواجهة هذا الخطر العالمي. وأضاف “أن الإرهاب تحول من خطر بعيد للعديد من المواطنين في العالم إلى خطر حقيقي على حياتهم”.

وقال الرئيس بوتين إن منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من نزاعات دموية بحاجة إلى وضع خطة شاملة للتنمية الاقتصادية على غرار “خطة مارشال” لتنمية أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وأكد بوتين أن الولايات المتحدة تخلت عن الحوار على أساس مبدأ المساواة مع غيرها من الدول، وقررت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي أنه لدى اتخاذ القرارات لا ينبغي التوصل إلى اتفاق مع أحد.

ودعا الرئيس الروسي إلى الإلتزام بميثاق الأمم المتحدة، قائلا: “إذا تخلينا عنه الآن فإن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى الفوضى”، لأنه لا توجد في العالم منظمة عالمية أخرى مثل الأمم المتحدة. وفي ذات الوقت أكد بوتين أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بحاجة إلى إصلاحات، “إلا أن ذلك يمكن تحقيقه فقط على أساس تحقيق توافق دولي واسع النطاق”.

وقال إن روسيا لا تسعى إلى المواجهة مع أي كان أو التوسع أو الهيمنة في العالم، مؤكدا: “تعلمنا أن نقيم هويتنا والحرية والاستقلال”. وأضاف أن الدعاية الغربية تتحدث عن “خطر عسكري روسي” من أجل استغلال ذلك في توسيع حلف الناتو ونشر قوات تابعة للحلف بالقرب من حدود روسيا.

وأضاف أن روسيا لا ترى أن حلف الناتو يتكيف بالفعل للظروف الجديدة في العالم بعد انتهاء الحرب الباردة، مشيرا إلى زيادة التناقضات بشأن إعادة توزيع القوة الاقتصادية والنفوذ السياسي في العالم.

من جهة أخرى قال الرئيس الروسي إنه “سيتقاعد بنجاح” عندما “يأتي الوقت”، إلا أنه حالياً لا يزال يبقى “رئيساً عاملاً لقوة كبرى”.