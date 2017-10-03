بوتين يعين فاسيلييف قائما بأعمال رئيس جمهورية داغستان

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم نائب رئيس مجلس الدوما فلاديمير فاسيلييف قائما بأعمال رئيس جمهورية داغستان.

وقال بوتين خلال لقائه فاسيلييف في الكرملين اليوم حسب موقع روسيا اليوم أن داغستان هي أحد أهم أقاليم روسيا وانها بحاجة الى أن يرأسها سياسي مقتدر له خبرة في العمل السياسي على المستوى الاتحادي.

وأعرب بوتين عن أمله أن يتمكن فاسيلييف من استخدام خبرته الكبيرة التي حصل عليها خلال سنوات عمله في وزارة الداخلية الروسية وفي مجلس الدوما الروسي.

يذكر أن فاسيلييف الذي رأس كتلة حزب روسيا الموحدة الحاكم في مجلس الدوما سيحل في هذا المنصب محل رئيس داغستان السابق رمضان عبد اللطيفوف الذى قدم استقالته الاسبوع الماضي.