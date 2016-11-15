بوتين يقيل وزير التنمية الاقتصادية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين أعفى أليكسي أوليوكاييف من منصب وزير التنمية الاقتصادية مع فقدان الثقة.

فقد صرح بيسكوف: “أصدر فلاديمير بوتين مرسوما يعفي به أوليوكاييف من منصبه بسبب فقدان الثقة”.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، في وقت سابق، القبض على أوليوكاييف بالجرم المشهود أثناء قبول رشوة قدرها مليوني دولار، لتتمكن شركة “روسنفت” من شراء أسهم مملوكة للدولة في شركة نفط “باشنفط”.

وقضت المحكمة بفرض الإقامة الجبرية عليه حتى 15 كانون الثاني المقبل.