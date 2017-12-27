بوتين يكرم عسكريين روس شاركوا بالعملية العسكرية في سورية

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقلد، يوم غد، المشاركين في العملية العسكرية في سورية جوائز دولة.

وجاء في بيان للكرملين: “في الـ28 من كانون الأول سيلتقي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بعسكريي القوات المسلحة الروسية الذين شاركوا في عملية مكافحة الإرهاب في الجمهورية العربية السورية، وسيقلد الرئيس خلال اللقاء العسكريين الذين تميزوا خلال أدائهم المهام الخاصة في سورية جوائز دولة”.

وذكر البيان أنه تمت دعوة أكثر من 600 عسكري وضابط من جميع الوحدات التابعة للقوات المسلحة الروسية إلى هذا الحدث الرسمي.

هذا وكان الرئيس الروسي قد أوعز خلال زيارة هي الأولى لقاعدة حميميم في سورية، يوم 11 كانون الأول 2017، ببدء عودة جزء كبير من القوة العسكرية الروسية إلى نقاط تمركزها الدائمة، مع الحفاظ على قاعدتين عسكريتين روسيتين — في حميميم وطرطوس.