بوتين يلتقي زعيمي الصين والفلبين

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، خلال لقاء جرى أمس، على ضرورة تعزيز التعاون داخل منتدى التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادئ “ابيك”.

وقال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي إن بوتين وشي بحثا خلال اللقاء جدول الاتصالات على أرفع مستوى والمسائل الاقتصادية المتعلقة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي والأزمة في سورية مشيرا إلى تطابق وجهات نظر البلدين فيما يخص القضايا الدولية الرئيسية.

وفي سياق متصل أكد بوتين خلال لقائه نظيره الفلبيني رودريغو دوتيرتي على هامش القمة امس استعداد الشركات الروسية لتكثيف عملها في الأسواق الفلبينية.

وقال بيسكوف إن “بوتين اشار خلال اللقاء إلى إمكانية دخول المستثمرين الروس مجالات مختلفة في الفلبين في المستقبل القريب”.