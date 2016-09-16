انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعايير المزدوجة في اجراءات وكالات مكافحة المنشطات.

وقال بوتين في تصريحات له خلال قمة جمعت قادة دول رابطة الدول المستقلة في قرغيزستان: هناك “تساؤلات كثيرة تظهر رياضيون يعتقد أنهم أصحاء يتعاطون العقاقير الطبية التي يحظر على اخرين تعاطيها أما الرياضيون الذين من الواضح أنهم يعانون من أمراض خطيرة واعاقات شديدة فيستبعدون من المشاركة في بارالمبياد هذا الامر لا يدخل في أي اطار”.

وأضاف بوتين:”نحن لا نتوافق مع ما يفعله الهاكرز لكن ما فعلوه لا يمكن أن يكون غير مهم للمجتمع الدولي وقبل ذلك للمجتمع الرياضي”.

تجدر الاشارة الى أن مجموعة قراصنة الكترونية أعلنت في الـ 13 من الشهر الجاري أنها تملك ملفات تظهر رياضيين أمريكيين رفيعي المستوى تعاطوا مواد محظورة خلال مسيرتهم الرياضية.

وكانت الرئاسة الروسية نفت مؤخرا المزاعم حول ضلوع موسكو أو أي من الاجهزة الخاصة الروسية في اختراق المواقع الالكترونية التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات مؤكدة انه لا اساس لها.