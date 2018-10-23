بوتين ينتقد تصرفات واشنطن خلال لقائه مع بولتون

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “خطوات واشنطن غير الودية” تجاه موسكو وخاصة نية الإدارة الأمريكية الانسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى من جانب واحد.

وذكر موقع روسيا اليوم أن بوتين أعرب خلال لقائه اليوم مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون عن دهشة روسيا من خطوات غير ودية اتخذتها الولايات المتحدة ضدها بعد القمة الروسية الأمريكية في هلسنكي مشيرا إلى أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ 16 من تموز الماضي كان “مفيدا وبناء” على الرغم من كونه “شديد اللهجة أحيانا”.

وأشار بوتين إلى أنه بحث مع بولتون القضايا المتعلقة بالأمن الاستراتيجي ونزع السلاح والأزمات الإقليمية لافتا إلى أن موسكو على علم بنية الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى من جانب واحد وبشكوك الإدارة الأمريكية بشأن تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية إضافة إلى خطط واشنطن لنشر عناصر درعها الصاروخية في الفضاء الكوني.

وعرض بوتين عقد لقاء جديد مع ترامب في باريس في الـ11 من تشرين الثاني المقبل موضحا أنه يرى أنه من المفيد “استمرار الحوار المباشر” بين الجانبين وخاصة على هامش الفعاليات الدولية التي ستقام قريبا في باريس في إشارة إلى الاحتفالات التي ستقام في العاصمة الفرنسية الشهر المقبل بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

من جهته قال بولتون” أن الحوار بين موسكو وواشنطن سيكون مفيدا على الرغم من الخلافات الموجودة بيننا.

وجاءت زيارة بولتون إلى روسيا بعد إعلان الرئيس الأمريكي أن بلاده ستنسحب من المعاهدة الموقعة بين موسكو وواشنطن بشأن الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى بزعم أن روسيا والصين تنتهكانها وهو اتهام نفته موسكو مرارا.