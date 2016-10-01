بوتين يهنئ نظيره الصيني بمناسبة تأسيس جمهورية الصين الشعبية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مستوى العلاقات الروسية الصينية وصلت خلال السنوات الاخيرة الى مستوى لا سابق له مشيرا الى الوتائر العالية لتطور التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية التجارية والعلمية التقنية والإنسانية وغيرها.

وقال بوتين في رسالة تهنئة وجهها اليوم إلى نظيره الصيني «شي جين بينغ» بمناسبة الذكرى السابعة والستين لتاسيس جمهورية الصين الشعبية أن “البلدين يسهمان عبر تعاونهما معا بقسط مهم في حل المسائل الملحة المطروحة على جدول الأعمال الدولي وضمان الأمن العالمي الشامل”.

وأعرب بوتين عن الثقة بأن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها مؤخرا خلال لقاءات القمة الروسية الصينية يخدم مصالح مواصلة تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين موسكو وبكين لخير الشعبين الصديقين.

وكان الرئيسان بوتين وشي التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية مطلع الشهر الماضي وبحثا مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.