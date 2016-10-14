بوتين يوقع اتفاقية نشر مجموعة القوات الجوية الروسية في سورية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على القانون الخاص بالتصديق على الاتفاقية الموقعة بين روسيا وسورية حول نشر مجموعة من القوات الجوية الفضائية الروسية على الأراضي السورية لأجل غير مسمى.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الدائرة الإعلامية في الكرملين قولها أنه: «بهذا التوقيع تكون روسيا استكملت إجراءات التصديق على الاتفاقية والتي تنص على نشر مجموعة من القوات الجوية الفضائية الروسية في قاعدة حميميم بريف اللاذقية للمشاركة فى محاربة الإرهاب في سورية».

وكان مجلس الدوما الروسي صدق في السابع من الشهر الجاري على الاتفاقية كما وافق عليها مجلس الاتحاد “الشيوخ” الروسي يوم الأربعاء الماضي.

وبدأت القوات الجوية الروسية في الثلاثين من أيلول من العام الماضي عملية عسكرية بناء على طلب من الدولة السورية لدعم جهود الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب أسفرت عن تدمير آلاف الأهداف للتنظيمات الإرهابية من عتاد وأسلحة متنوعة ومنشات لإنتاج القذائف والعربات وسيارات وصهاريج تنقل النفط السوري المسروق إلى داخل الأراضي التركية.