بودولسكي.. من كرة القدم العالمية إلى الشاورما

وقف المئات من المشجعين في قائمة الانتظار لتذوق الشاورما في المطعم الجديد لنجم كرة القدم الألماني لوكاس بودولسكي، بعدما افتتح فرعه الجديد لمطعم “منقل دونر”، في مدينة كولونيا اليوم السبت (السادس من كانون الثاني 2018).

واحتشد حوالي ألف مشجع اليوم في المطعم، الذي يقدم مأكولات تركية، وقال ،سيباستيان لانغ، المتحدث باسم بودولسكي: “الأجواء كانت رائعة، ولوكاس بودولسكي سعيد للغاية”.

بدأت الجماهير في الاحتشاد قبل نحو خمس ساعات من افتتاح المطعم. وبدا بودولسكي (32 عاما) سعيدا للغاية أثناء التقاط صور له، وهو واقف أمام الحامل الضخم للحم الذي تصنع منه الوجبات في مطعمه، وقام بالتوقيع للجماهير المحتشدة أمام المطعم.

ويدير بودولسكي، الذي يلعب حاليا في نادي فيسيل كوبي الياباني، سلسلة مطاعمه رفقة شريكين له. وأبدى بودولسكي إعجابه بمذاق الطعم التركي خلال الفترة، التي قضاها في تركيا مع نادي غالطة سراي.

يشار إلى أن بودولسكي يعد ثالث أكثر اللاعبين الألمان خوضا للمباريات الدولية، كما أنه رابع هداف في منتخب ألمانيا على مر العصور برصيد 49 هدفا.