بوركينا فاسو والكاميرون يحصدان بطاقتي التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

حسم منتخبا بوركينا فاسو والكاميرون تأهلهما للدور ربع النهائي من نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد أن نجحا في حصد النتيجة المطلوبة في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى.

وشهدت هذه الجولة وداع أصحاب الأرض الغابون من الدور الأول، إلى جانب غينيا بيساو، بعد تعادل الكاميرون مع الغابون سلبيا، وخسارة غينيا أمام بوركينا فاسو.

وباتت الغابون رابع دولة منظمة تخرج من الدور الأول، بعد أثيوبيا (1976) وكوت ديفوار(1984) وتونس (1994).

وفي ذات المجموعة، فاز منتخب بوركينا فاسو على غينيا بيساو 2-0 في فرانسفيل.

سجل نغومبي ناكولما في (د.11) وبرتران تراوريه في (د.57) هدفي بوركينا فاسو.

وضمن المنتخب البوركيني المركز الأول برصيد 5 نقاط، فيما احتل المنتخب الكاميروني المركز الثاني وبفارق الأهداف عن المتصدر، في حين غادر منتخبا الغابون وغينيا بيساو البطولة.