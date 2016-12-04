بورنموث يحقق فوزا تاريخيا على ليفربول في الدوري الانكليزي

بعد واحدة من أجمل وأقوى مباريات الموسم، اقتنص بورنموث فوزاً مجنوناً بنتيجة 4-3 على حساب ضيفه ليفربول، اليوم، الأحد، على ملعب “فيتنس فيرست ستاديوك” في الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم ليفربول بهدف السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 20 وأضاف البلجيكي ديفورك أوريجي في الدقيقة 22، وقلص كاليوم ويلسون الفارق لصالح بورنموث في الدقيقة 56 من ضربة جزاء، لكن إمري تشان سجل الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 64.

وقدم بورنموث انتفاضة مجنونة، وسجل 3 أهداف عن طريق رايان فراسير في الدقيقة 76 وستيف كوك في الدقيقة 79 وناثان آكي في الدقيقة 90+3.

وحقق بورنموث بذلك الفوز لأول مرة في تاريخه على حساب ليفربول ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الريدز عند 30 نقطة في المركز الثالث.