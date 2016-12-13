بورنموث يروض ثعالب ليستر سيتي

تعرض فريق ليستر سيتي، حامل لقب بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، لهزيمة مفاجئة، أمام مضيفه بورنموث، الوافد الجديد، الثلاثاء 13 كانون الأول، في الجولة 16 للدوري.

ويدين فريق بورنموث بالفضل في انتصاره للاعبه مارك بوغ، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 34، من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول.

وتلقى ليستر سيتي صفعة قوية، بعد فوزه الساحق على ضيفه مانشستر سيتي (4-2) في الجولة الماضية، وتوقف رصيده عند 16 نقطة، في المركز الرابع عشر.

في المقابل، استعاد فريق بورنموث، توازنه بعد هزيمته في الجولة الماضية، أمام بيرنلي، الوافد هذا الموسم، أيضا، إلى مصاف أندية البريمير ليغ، ورفع رصيده إلى 21 نقطة، وقفز من المركز الثاني عشر إلى السابع، بانتظار نتائج المباريات الأخرى.