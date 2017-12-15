بورودافكين: سبب فشل جنيف8 الشروط المسبقة للحوار

كشف مندوب روسيا في جنيف أليكسي بورودافكين، عن أسباب فشل الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف 8بشأن التسوية السورية، مشدداً على أن المشكلة تكمن في استمرار “المعارضة ” بطرح شروط مسبقة على طاولة الحوار، لا سيما مطالبها برحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

وأكد بورودافكين أنه يجب التفكير بإضافة عدة نقاط مهمة إلى أجندة المعارضة التفاوضية، وأن تكون جاهزة لمواجهة ما تبقى من “داعش” و”جبهة النصرة” في سورية.

وقال بورودافكين: ينبغي أن تؤكد “المعارضة ” عدم رؤيتها لأي حل عسكري في سورية وحرصها على العمل على التسوية السياسية.

وأعرب بورودافكين عن دعم موسكو للخطوات التي اتخذها دي ميستورا، وخاصة تركيز المفاوضات على محاربة الإرهاب.