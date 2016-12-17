بورودافكين: نأسف لوضع “معارضة الرياض” شروطاً مسبقة للحوار السوري السوري

اعتبر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف ليكسي بورودافكين أن تطهير مدينة حلب من الإرهاب يمكن أن يوفر ظروفا مواتية لاستئناف الحوار السوري السوري.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بورودافكين قوله للصحفيين اليوم “نجدد دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا بإصرار إلى عقد جولة جديدة من هذه المحادثات في جنيف بدون أي شروط مسبقة” مشيرا إلى استعداد الحكومة السورية الدائم لمواصلة هذا الحوار بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة.

وكان مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية والمغتربين صرح في التاسع من الشهر الجارى تعليقا على تصريحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة في نيويورك.. إن الجمهورية العربية السورية تعلن عن استعدادها لاستئناف الحوار السوري السوري دون تدخل خارجي ودون شروط مسبقة.

كما أعرب بورودافكين عن أسفه لعدم استعداد “معارضة الرياض” للانخراط في هذا الحوار ووضعها شروطا مسبقة لبدء أي حوار مشيرا إلى أنه في حال عدم عقد جولة جديدة من المحادثات في أقرب وقت فان المعارضة السورية الوطنية والحكومة السورية يمكن أن يبدأا الحوار بدون الأمم المتحدة.

وكانت الجولة الأخيرة من محادثات جنيف توقفت في نيسان الماضي دون تحقيق أي نتائج تذكر حيث اقتصرت على اللقاءات بين وفد الجمهورية العربية السورية والمبعوث الدولي إلى سورية دي ميستورا بسبب سلبية وفد “معارضة الرياض” وارتباطه بأجندات خارجية جعلته يضيع الوقت في الفنادق بدل السعي للانخراط الجدي في المحادثات.