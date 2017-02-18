بوروسيا دورتموند يضرب فولفسبورج بثلاثية

تقدم بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، بفضل فوزه على فولفسبورج 3-0، حيث رفع رصيده إلى 37 نقطة، وتجمد رصيد فولفسبورج عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم دورتموند بهدف بنيران صديقة بتوقيع جيفري بروما لاعب فولفسبورج بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20، ثم أضاف لوكاش بيشتشيك الهدف الثاني في الدقيقة 48، قبل أن يختتم عثمان ديمبلي التسجيل في الدقيقة 59.

وفجر انجولشتاد مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على اينتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين، حيث تقدم رومان بريجيري بهدف في الدقيقة 26، ثم أضاف باسكال جروز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 69.

ورفع انجولشتاد رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، وتجمد رصيد فرانكفورت عند 35 نقطة في المركز الخامس.