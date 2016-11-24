بوشكوف: القرار الأوروبي ضد وسائل الإعلام الروسية كشف ضعف أوروبي

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف أن البرلمان الأوروبي كشف ضعف النخب الاوروبية الحاكمة عندما صوت لصالح إقرار مشروع ضد وسائل الإعلام الخارجية وخاصة الروسية.

وكان البرلمان الأوروبي وفي إطار الحملة العدائية التضليلية التي أطلقتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ضد روسيا اعتمد أمس قرارا لا يعتبر ملزما ويحمل طابع توصية حول ما سماه “مواجهة وسائل الإعلام الروسية”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوشكوف قوله أن: «الذين صوتوا لصالح هذا القرار أظهروا فزعهم من المنافسة الإعلامية كما أن القرار أظهر ضعف النخب الأوروبية الليبرالية التي وجدت نفسها عاجزة عن مواجهة عدد كامل من التحديات الخطيرة بما فيها تلك الناجمة عن عدم فعالية سياستهم».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أمس أن: «قرار البرلمان الأوروبي بشأن مواجهة وسائل الإعلام الخارجية وخاصة الروسية دليل على سقوط سياسي في فهم الديمقراطية بالمجتمعات الغربية».

ووصفت وكالة سبوتنيك وقناة آر تي الروسيتين القرار الذي تبناه الاتحاد الأوروبي بأنه انتهاك مباشر لحرية وسائل الإعلام وحقوق الإنسان بينما اعتبرته وزارة الخارجية الروسية يمثل “تمييزا بحق الصحافة الروسية وانتهاكا للقانون الدولي”.