بوغبا يقود الشياطين الحمر للفوز على فنربخشة التركي بالدوري الأوروبي

قدم مانشستر يونايتد، أفضل عروضه هذا الموسم، محققًا فوزًا كبيرًا على ضيفه فناربخشة التركي (4ـ1)، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الأوروبي.

سجل الفرنسي بول بوجبا “هدفين”، وأنتوني مارسيال، وجيسي لينجارد، أهداف مانشستر في الدقائق (31، و34، و46، و48)، بينما سجل الهولندي روبن فان بيرسي، الهدف الوحيد للأتراك، في الدقيقة (83).

ورفع مانشستر يونايتد، رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف عن فينورد روتردام الهولندي، الذي فاز على زوريا الأوكراني (1-0) بنفس الجولة، بينما تجمد رصيد فنار بخشة عند 3 نقاط.

قدم بوجبا واحدة من أفضل مبارياته منذ الانضمام، إلى صفوف الشياطين الحمر، بصفقة هي الأغلى في التاريخ، مطلع الموسم الجاري، قبل استبداله في الدقائق الأخيرة للقاء.

وكسر مانشستر يونايند، نتائجه السلبية بالتعادل في مباراتين متتاليتين بالدوري، أمام ستوك سيتي، وليفربول.