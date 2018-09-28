بوغدانوف: اتفاق إدلب مؤقت.. والهدق تحرير كامل سورية من الإرهاب

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن الاتفاق حول إدلب مؤقت لأن الهدف هو تحرير كل الأراضي السورية من أي وجود للإرهابيين.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوغدانوف قوله للصحفيين بشأن الاتفاق حول إدلب: “مثلما كانت باقي مناطق خفض التوتر التي أقيمت في إطار “أستانا 4″ إجراءات مؤقتة فهو أيضاً إجراء مؤقت لأنه لا بد من تحرير كل الأراضي السورية من أي وجود للإرهابيين”.

وأضاف: “كانت هناك لقاءات فائقة الأهمية سواء بصيغة أستانا الثلاثية والتي أدت إلى الخروج باتفاقيات فائقة الأهمية أو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سوتشي بشأن إدلب، ونحن واثقون أننا سنلتزم جميعاً بتلك الاتفاقيات التي تم التوصل إليها على أعلى المستويات لتطبق بالكامل”.

وكان بوريس دولغوف كبير الباحثين في معهد العلاقات الاقتصادية الدولية أكد أن اتفاق إدلب يشكل اختباراً لمدى جدية النظام التركي بالالتزام بالحل السياسي للأزمة في سورية فهو يدعي العمل لمصلحة حل الأزمة باعتباره أحد الأطراف الثلاثة الضامنة لمسار أستانا ويدعم في الوقت ذاته “بعض المجموعات المسلحة في إدلب بما فيها المصنفة إرهابية”.