بوغدانوف: بإمكان الأمم المتحدة تشكيل وفد يمثل “المعارضة السورية” إلى محادثات جنيف

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم أنه بإمكان الأمم المتحدة أن تعمل بمساعدة المجموعة الدولية لدعم سورية على تشكيل وفد “المعارضة السورية” إلى محادثات جنيف في حال فشلت الأخيرة بتشكيل وفد بنفسها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوغدانوف قوله للصحفيين في أبوظبي حيث انعقد منتدى التعاون الروسي العربي في دورته الرابعة “إن الإعلان عن إرجاء المحادثات حمل اعترافا بأن المعارضة لم تشكل وفدا موحدا بعد وأرى أنه بهذا المعنى فإننا نمنح المعارضين وقتا إضافيا ليتفقوا بشكل ما بمفردهم لكن في حال لم يتمكنوا من الاتفاق فربما تتمكن الأمم المتحدة بمساعدة المجموعة الدولية لدعم سورية التي تشارك فيها الكثير من الدول العربية وإيران وتركيا والأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن من الاتفاق على وفد يناسب الجميع”.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دى ميستورا أكد أمس تأجيل محادثات جنيف بشأن تسوية الأزمة فى سورية من 8 شباط الجاري إلى ال20 منه مشيرا إلى أنه “سيقوم بنفسه بتحديد أعضاء وفد “المعارضة السورية” للمشاركة فى محادثات جنيف في حال فشلها في تشكيله حتى ال8 من شباط”.