بوغدانوف: بقاء “قوات واشنطن” في سورية مرفوض وغير مبرر

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن تبريرات الولايات المتحدة لبقاء قواتها في سورية غير مقبولة ومرفوضة ولا سيما بعد القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوغدانوف قوله: التبريرات وجود القوات الأمريكية في سورية غير مقبولة وتثير تساؤلات كثيرة ولا يوجد بالنسبة لهم أي أساس للبقاء في سورية بعدما أعلنا النصر على تنظيم داعش, مشيرا إلى أن الأمريكيين يطرحون أسبابا جديدة مرفوضة بالنسبة لموسكو وليس لديهم أصلا أي مبرر قانوني للوجود على الأراضي السورية.

من جهة ثانية شدد بوغدانوف على ضرورة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي برعاية أممية وفي ظل دور رئيسي للأمم المتحدة مشيرا إلى أن جميع الجهود الروسية المبذولة لتسوية الأزمة في سورية تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254).