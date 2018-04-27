بوغدانوف: روسيا تشعر بالقلق من إمكانية تدهور الوضع في سورية

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن روسيا تشعر بقلق شديد من إمكانية تدهور الوضع في سورية نتيجة النهج العدواني الذي تتبعه الولايات المتحدة وحلفاؤها مشيراً إلى أن الأحداث في سورية كان لها تأثير كبير على عمل منظمة الأمم المتحدة وعلى قواعد القانون الدولي والنظام العالمي.

وقال بوغدانوف:”إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أثبتت أنها في حقيقة الأمر تستغل الخطاب الإنساني وتسوق التبريرات لوجودها العسكري في سورية بحجة إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش كغطاء لمخططاتها الرامية إلى تقسيم البلاد” لافتاً إلى أن الغرب يكرر أخطاءه في سورية التي تحارب الإرهاب والتطرف.

وأشاد بوغدانوف بالكفاءة المهنية التي أظهرتها وسائل الدفاع الجوي السوري ومنعت وقوع أضرار كبيرة نتيجة العدوان الثلاثي على سورية الذي جرى في الـ 14 من الشهر الجاري لافتا إلى أن منفذي العدوان لم يحققوا نتائج تذكر.