بوغدانوف: روسيا نجحت في التعامل مع الإرهاب في سورية بالشكل الأمثل

أكد ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية أن روسيا نجحت في التعامل مع الإرهاب في سورية بالشكل الأمثل لكن الغرب لا يريد الاعتراف بذلك مشيراً إلى أن تصعيد التوتر في سورية جاء نتيجة عجز واشنطن عن الفصل بين ما تسميه “المعارضة المعتدلة” والإرهابيين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوغدانوف قوله خلال كلمة ألقاها على هامش منتدى فالداي الدولي للحوار في مدينة سوتشي الروسية اليوم: إن “مسألة استئناف التهدئة في سورية تتطلب ضمانات من قبل اللاعبين الإقليميين الذين لديهم تأثير على المعارضة المسلحة” مجدداً استعداد موسكو للعمل مع كل الأطراف التي يمكن أن تسهم بحل الأزمة في سورية.

وأشار بوغدانوف إلى موقف موسكو الدائم والداعي إلى وجوب إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية على أساس حوار داخلي بين جميع المكونات في سورية لافتاً إلى أن موسكو لا تزال تدعو الدول الغربية إلى توحيد الجهود وإنشاء تحالف دولي واسع ضد الإرهاب باعتباره أولوية بعد الاخذ بعين الاعتبار أنه لا توجد دولة في العالم محمية من التهديدات الإرهابية.

وتابع بوغدانوف: “يجب محاربة الإرهابيين على مسافات بعيدة قبل قدومهم إلى أوطاننا.. وشركاؤنا الغربيون مضطرون إلى مراعاة موقفنا هذا أكثر فأكثر لأنهم يدركون تدريجياً أن تحقيق النصر في الحرب العالمية ضد الإرهاب وإعادة السلام إلى الشرق الأوسط غير ممكن دون روسيا”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف أكد لنظيره الأمريكي جون كيري خلال اتصال هاتفي أمس ضرورة أن تنفذ الولايات المتحدة تعهداتها بفصل من تسميهم “معارضة معتدلة” عن التنظيمات الإرهابية في سورية.

وحول عملية استعادة مدينة الموصل العراقية من تنظيم “داعش” الإرهابي قال بوغدانوف: إن روسيا لا تنوي تأجيج “هستيريا إنسانية بسبب مشاركة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في عملية استعادة الموصل مع العلم أن هناك مخاوف جدية من تدهور الوضع الإنساني هناك”.