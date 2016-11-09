بوغدانوف لحداد: نؤيد إصرار سورية على القضاء على الإرهاب في أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بحث مع السفير السوري لدى روسيا الاتحادية الدكتور رياض حداد الموقف العسكري والسياسي والإنساني في سورية.

وقالت الخارجية في بيان اليوم “إن الجانب الروسي أكد في سير اللقاء تأييد إصرار حكومة الجمهورية العربية السورية على القضاء على بؤرة الإرهاب في الأرض السورية وركز على ضرورة تفعيل الجهود السياسية للإسراع في إحراز وفاق مدني في سورية”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدد التأكيد على أن حل الأزمة في سورية سياسي فقط وأن بلاده تقف إلى جانب الدول المعنية التي تسهم في إجراء الحوار السوري السوري داعياً إلى تشكيل جبهة موحدة لمكافحة الإرهاب.