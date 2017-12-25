بوغدانوف: مشاورات للدول الضامنة حول جدول أعمال مؤتمر سوتشي

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية روسيا وايران وتركيا تجري مشاورات حول جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في أواخر كانون الثاني المقبل في مدينة سوتشي الروسية.

وقال بوغدانوف: المشاورات تجري الآن حول ما هي المسائل التي سيتم بحثها في المؤتمر وما هي الخطابات وما هو جدول العمل آخذين بعين الاعتبار رأي الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة.

وأضاف بوغدانوف: روسيا وإيران وتركيا تجري مشاورات في هذا الصدد كما تجري اتصالات مع الشركاء الغربيين بمن فيهم الأميركيون في هذا الشأن.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يؤخذ بعين الاعتبار رأي جميع الأطراف قال بوغدانوف “بالطبع إلى أقصى حد”.