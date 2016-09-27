بوغدانوف: موسكو ستواصل دعمها لسورية ضد الإرهاب

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف عزم بلاده على مواصلة دعمها لسورية في مواجهة الإرهاب والمساعدة على تسوية الأزمة فيها بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن “بوغدانوف بحث اليوم خلال لقائه السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد الوضع في سورية وأبعاده الإقليمية والدولية” مضيفة أن الطرفين “تطرقا إلى بعض جوانب العلاقات الروسية السورية بما فيها إجراء اتصالات رفيعة المستوى”.

وكان بوغدانوف أكد خلال اجتماع للجنة الشؤون الدولية في المجلس الفدرالي الروسي أمس أهمية الحفاظ على آفاق التسوية السياسية للأزمة في سورية مبينا أن العملية الروسية في سورية موجهة فقط لمحاربة الإرهاب.