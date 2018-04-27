بوغدانوف: نهج واشنطن العدواني يتسبب بتدهور الأوضاع في سورية

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن التصرفات العدوانية للولايات المتحدة وحلفائها تتسبب بتدهور الأوضاع في سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوغدانوف قوله خلال أعمال المائدة المستديرة في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية اليوم: “نشعر بقلق شديد من إمكانية تدهور الوضع في سورية نتيجة النهج العدواني الذي تتبعه واشنطن وحلفاؤها”.

وأضاف بوغدانوف: ” إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أثبتت أنها في حقيقة الأمر تستخدم الخطاب الإنساني وتسوق التبريرات لوجودها العسكري في سورية بحجة إلحاق الهزيمة بالجهاديين كغطاء لمخططاتها الرامية إلى تقسيم البلاد”.

وأشار بوغدانوف إلى أنه “بفضل تدابير الردع السياسية والعسكرية التي اتخذتها روسيا من خلال القنوات المختلفة والكفاءة المهنية التي أظهرتها وسائل الدفاع الجوي السوري تمت الحيلولة دون وقوع أضرار كبيرة نتيجة العدوان الثلاثي على سورية الذي جرى في الـ 14 من الشهر الجاري ولم يحقق منفذو العدوان نتائج تذكر”.

إلى ذلك قال بوغدانوف: إن وزراء خارجية روسيا وإيران والنظام التركي سيناقشون في اجتماعهم يوم غد في موسكو التحضير للجولة التاسعة من محادثات أستانا حول سورية والتي من المخطط إجراؤها منتصف أيار المقبل .

وقال بوغدانوف: “العمل مستمر .. غداً سيكون هناك اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة الثلاث في عملية أستانا -روسيا و تركيا وإيران- وستجري مناقشة الخطط المستقبلية والاجتماع المخطط له في منتصف أيار على أعلى مستوى في أستانا”.

ولفت المسؤول الروسي إلى أنه عقد اجتماعا مع مبعوث الصين الخاص إلى سورية “شيه شياو يان” اليوم وناقشا مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة في سورية.