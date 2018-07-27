بوغدانوف وحداد يبحثان الاستعدادات للاجتماع المقبل لصيغة أستانا

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوري في موسكو رياض حداد الاستعدادات للاجتماع المقبل لصيغة أستانا حول الأزمة في سورية في سوتشي.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها بأنه تم خلال اللقاء تبادل لوجهات النظر حول مجموعة من قضايا التسوية في سياق الاستعدادات للاجتماع الدولي العاشر في صيغة أستانا والذي سيعقد في سوتشي يومي 30-31 تموز الحالي.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أكد في وقت سابق من الشهر الجاري أن الاجتماع المقبل لصيغة أستانا حول الأزمة في سورية الذي سيعقد في مدينة سوتشي الروسية أواخر الشهر الجاري سيحضره ممثلون عن الحكومة السورية و”المعارضة” وسيعقد بالصيغة نفسها كما كان في أستانا.