بوغدانوف وحداد يتبادلان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في سورية

جدد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف خلال لقائه اليوم مع السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد موقف موسكو المبدئي في الوقوف إلى جانب سورية ومساعدتها في مواجهة الحرب الإرهابية التي تشن عليها بموازاة العمل للتوصل إلى حل سياسي للازمة فيها.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: “إن الجانب الروسي أكد خلال اللقاء على أن روسيا الاتحادية ستستمر في التمسك بنهجها المبدئي بتقديم المساعدة لسورية في الحرب ضد الإرهاب الدولي والتقدم نحو تسوية سياسية للأزمة فيها في إطار القانون الدولي على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″.

وأضاف البيان: “إن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول تطورات الوضع العسكري والسياسي والإنساني في سورية” مشيرا إلى أنه “تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في شمال سورية في ضوء عمليات القوات الجوية الفضائية وسلاح البحرية الروسية التي بدأت يوم 15 تشرين الثاني الجاري بتوجيه ضربات دقيقة لمواقع البنية التحتية العسكرية التابعة لمجموعات داعش وجبهة النصرة الإرهابيين”.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن امس أن القوات الروسية المشاركة في الحرب على التنظيمات الإرهابية التكفيرية في سورية بدأت عملية واسعة في ريفي حمص وادلب بينما تحدث الكرملين عن إمكانية توسيع العملية لتشمل مواقع الإرهابيين في ريف حلب.