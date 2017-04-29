بوغدانوف: وفد “المجموعات المسلحة” إلى أستانا المقبل ” لم يتشكل بعد ”

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسى لشؤون الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم أن وفد “المجموعات المسلحة” إلى اجتماع أستانا المقبل حول سورية ” لم يتشكل بعد ” .

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوغدانوف قوله : ” ليس لدينا حتى الآن معلومات عن شكل ومضمون الوفد لكننا نأمل بمشاركتهم.. ونأمل أن يكون شركاؤنا الأتراك ضامنين.. لأن أستانا وجدت من أجل التباحث في كل هذه الأسئلة والتفاعل في أقصى شكل ممكن من أجل تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية”.

وكان بوغدانوف أكد قبل أيام أن تسوية الأزمة في سورية بصيغة أستانا ستتواصل سواء بمشاركة المجموعات المسلحة أو غيابها.

من جهة أخرى لم يستبعد بوغدانوف احتمال قدوم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا إلى موسكو لإجراء محادثات.

واستضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا ثلاثة اجتماعات حول الأزمة في سورية عقد الأول يومي ال 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي وصدر في ختامه بيان أكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وشدد الاجتماع الثاني الذي عقد فى ال 16 من شهر شباط الماضى على تثبيت وقف الأعمال القتالية فى سورية بينما عقد الاجتماع الثالث يومي ال14 وال15 من آذار الماضي بغياب وفود ما يسمى “المعارضة المسلحة”.