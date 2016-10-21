بوغدانوف وميقاتي يبحثان تطورات الاوضاع في المنطقة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الاوسط وافريقيا مع رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي تطورات الاوضاع في المنطقة.

واعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم أن المحادثات ركزت على تسوية الازمة السياسية المزمنة في لبنان والتي يجب أن تتم فقط ضمن الاطر القانونية وعبر حوار بناء بين القوى الاجتماعية السياسية في البلاد من أجل اعادة الفعالية لجميع سلطات الجمهورية اللبنانية.

وأضاف البيان ان: “الجانب الروسي استعرض رؤيته المبدئية لمعالجة الازمات في سورية والعراق واليمن وليبيا وكذلك الوضع فى الأراضي الفلسطينية بما في ذلك ضرورة جمع الجهود لمواجهة الارهاب الدولي بصورة فعالة”.