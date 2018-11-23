بوغدانوف يبحث مع السفير حداد التحضيرات لاجتماع أستانا المقبل

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم مع سفير سورية لدى روسيا الدكتور رياض حداد التحضيرات الجارية لعقد اجتماع أستانا المقبل حول الأزمة في سورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: “جرى خلال اللقاء تبادل شامل للآراء حول تطور الوضع في الجمهورية العربية السورية وحولها بما في ذلك في سياق الاجتماع الدولي الحادي عشر المقبل والذي سيعقد في صيغة أستانا حول سورية في الـ 28 و الـ 29 من تشرين الثاني الجاري”.

وكان وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف أعلن قبل أيام أن اجتماع استانا القادم سيعقد يومي الـ 28 والـ 29 من الشهر الجاري.

واستضافت العاصمة الكازاخية أستانا منذ كانون الثاني عام 2017 تسعة اجتماعات حول الأزمة في سورية كان آخرها فى الرابع عشر والخامس عشر من أيار الماضي وأكدت فى مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائيا فيما عقد الاجتماع العاشر فى مدينة سوتشي الروسية أواخر تموز الماضي.