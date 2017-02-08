بوغدانوف يبحث مع السفير حداد تطورات الوضع في سورية

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسى لشؤون الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد الآراء بشأن تطورات الوضع في سورية وحولها بما في ذلك على ضوء الاجتماع الأول الذي انعقد في أستانا في الـ 6 من شباط الجاري للجنة العملياتية المشتركة لتوطيد نظام وقف الاعمال القتالية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم انه تم خلال اللقاء التطرق إلى قضية التحضير لمحادثات جنيف المزمع عقدها في العشرين من شباط الجاري برعاية الأمم المتحدة لإطلاق حوار سوري سوري شامل.

وكان عقد في العاصمة الكازاخية استانا أمس الأول اجتماع لمجموعة العمل المشتركة بشأن تسوية الازمة فى سورية على مستوى الخبراء من روسيا وايران وتركيا إضافة إلى الأمم المتحدة والأردن كما من المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات السورية السورية فى جنيف فى ال 20 من الشهر الجارى برعاية الامم المتحدة.

من جهة أخرى بحث بوغدانوف مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في موسكو تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان إلى أن الاهتمام الاساسي انصب خلال اللقاء على تسوية الازمة في سورية بما في ذلك على ضوء نتائج اجتماع استانا حول سورية يومي الـ 23 والـ 24 من كانون الثاني الماضي وكذلك الحوار السوري الشامل المقرر اجراؤءه في جنيف برعاية الامم المتحدة في الـ20 من شباط الجاري طبقا لقرار مجلس الامن 2254.

ولفت البيان إلى أن اللقاء جرى بمبادرة من الجانب الاوروبي.

وكان بوغدانوف بحث في وقت سابق اليوم مع نائب الامين العام لهيئة السياسة الخارجية الأوروبية جان كريستوفر بيلار الاوضاع فى سورية وليبيا.