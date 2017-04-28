بوغدانوف يبحث مع السفير حداد مسائل الإعداد لمحادثات أستانا الجديدة

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد الوضع في سورية والمنطقة على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية والتركية التي وقعت مؤخرا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان.. إن “موسكو تدين أعمال العدوان ضد سورية ذات السيادة والدولة العضو في الأمم المتحدة وتعتبرها مرفوضة ومتناقضة مع مبادئ القانون الدولي”.

وأشار البيان إلى أن “اهتماما خاصا أعير خلال اللقاء لمسائل الإعداد لجولة جديدة لمحادثات أستانا حول سورية المزمع عقدها يومي الرابع والخامس من أيار القادم”.

واستضافت أستانا ثلاثة اجتماعات حول الأزمة في سورية عقد الأول يومي الـ23 والـ24 من كانون الثاني الماضي وصدر في ختامه بيان أكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وشدد الاجتماع الثاني الذى عقد في الـ 16 من شهر شباط الماضي على تثبيت وقف الأعمال القتالية في سورية بينما عقد الاجتماع الثالث يومي الـ14 والـ15 من آذار الماضي بغياب وفود ما يسمى “المعارضة المسلحة”.