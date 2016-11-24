بوغدانوف يبحث مع مسؤول عراقي توحيد جهود التصدي للإرهابيين

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال مباحثاته مع رئيس اللجنة العراقية للسلم والتضامن فخري كريم ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي للتصدي بحزم للتحديات الإرهابية التي تشكل تهديداً خطراً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أصدرته اليوم أن مباحثات بوغدانوف وكريم في موسكو تناولت سبل إيجاد حل للمشاكل القائمة في دول المنطقة من خلال الوسائل السياسية وعلى أساس الحوار الوطني الشامل من دون تدخل خارجي.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

بدوره نوه كريم بدور روسيا في شؤون الشرق الأوسط داعياً إلى مواصلة مشاركتها البناءة في العمليات الإقليمية.

وكان بوغدانوف أكد في وقت سابق دعم موسكو للسلطات العراقية في محاربة الإرهابيين وفي مجال الحفاظ على وحدة أراضي الدولة بما في ذلك عبر تصدير الأسلحة والأليات العسكرية للقوات العراقية.