بوغدانوف يتحدث عن هدف الاتفاق حول إدلب

أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن الهدف الرئيسي من الاتفاق حول إدلب هو القضاء على بؤرة الإرهابيين فيها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوغدانوف قوله اليوم في تصريحات على هامش المنتدى الدولي “حوار الحضارات” في موسكو: “إن اتفاق إدلب مؤقت وهدفه النهائي هو القضاء على بؤرة الإرهاب في سورية بشكل عام وفي منطقة إدلب على وجه الخصوص والحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية”.

وأضاف بوغدانوف: “إن الاتفاق يتضمن القضاء على الإرهابيين الذين يرفضون إلقاء أسلحتهم في إدلب” مشيرا إلى أن بلاده تأمل في أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بحذافيره.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في تصريحات له أمس الأول: إن بلاده تواصل العمل للقضاء على الإرهاب في سورية بهدف تحقيق الاستقرار فيها ولهذا جاء اتفاق سوتشي حول إدلب مبيناً أن موسكو تعمل بشكل نشط على تنفيذ هذا الاتفاق بالتنسيق مع الجانب التركي.