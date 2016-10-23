بوقاحة.. نتنياهو يتعهد بالحفر شخصياً تحت المسجد الأقصى

تعهد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمشاركة الشخصية في أعمال الحفر تحت المسجد الأقصى خلال الأسبوع الجاري داعيا جميع المستوطنين إلى الانضمام إليه.

يشار إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تهويد مدينة القدس المحتلة وطمس هويتها العربية الإسلامية مستخدما شتى الوسائل بما فيها الحفر تحت المسجد الأقصى والبلدة القديمة بزعم البحث عن آثار تثبت صلة اليهود بالمدينة المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن نتنياهو أعلن في تصريحات صحفية أن حكومته ستخصص كل الإمكانات المادية والفنية والتقنية اللازمة لإنجاز هذه المهمة بالتوازي مع قرار يجبر كل مستوطن على المشاركة في الحفريات تحت المسجد الأقصى ومحيطه وباقي مناطق القدس المحتلة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” تبنت قبل أيام مشروع قرار بالحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميز في القدس واعتبار المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف موقعا إسلاميا مقدسا ومخصصا للعبادة رغم ضغوطات الاحتلال الكبيرة على الدول الأعضاء بالمنظمة لثنيها عن دعم القرار.

ويطالب القرار “إسرائيل” بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى أيلول من عام 2000 إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد كما يطالبها بوقف انتهاكاتها بحق المسجد مؤءكدا أن تلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الاقصى ويرفض الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.