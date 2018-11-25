بوكا جونيورز يطالب بلقب كوبا ليبرتادوريس

قال دانييل أنجليتشي، رئيس بوكا جونيورز الأرجنتيني، إن فريقه لم يكن مستعدا، لخوض إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، أمام مواطنه ريفر بليت، اليوم الأحد.

وأوضح أنجليتشي، خلال مؤتمر صحفي: “لم نكن مستعدين للعب المباراة، اللاعبون كانوا تحت تأثير العلاج”.

وعن المذكرة التي وقعها مع رئيس ريفر بليت، ورئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، لإقامة المباراة اليوم الأحد، قال: “أنا أعرف ماذا وقعت”.

وواصل: “نحن مدينون لجماهير بوكا جونيورز، أنا أعرف ما يشعر به المشجعون منذ عام 2015.. قدمنا طلبا لكونميبول (لاعتبارنا فائزين)، وننتظر الرد”.

وسبق لبوكا جونيورز أن تم استبعاده من البطولة، عام 2015، بسبب أعمال الشغب التي ارتكبها جمهوره حينها، ضد لاعبي ريفر بليت.

ورغم أن أحداث أمس جرت خارج الملعب، إلا أنها أيضا تخضع للائحة العقوبات.

وكانت المباراة قد أُجلت من الأمس إلى اليوم، بسبب اعتداء جماهير ريفر بليت على لاعبي البوكا، قبل أن تؤجل مرة أخرى، إلى موعد سيحدد يوم الثلاثاء المقبل.