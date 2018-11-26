بوليانسكي: روسيا قادرة على حماية نفسها

أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن روسيا لم تكن أبداً المبادرة لتوجيه ضربة إلى أحد لكنها قادرة على حماية نفسها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوليانسكي قوله خلال جلسة مجلس الأمن حول التوتر في بحر ازوف بين روسيا وأوكرانيا والحادث الأخير في مضيق كيرتش: إنه خلال الأشهر الأخيرة كانت كييف بدعم من واشنطن تؤجج موضوع ما يسمى عسكرة بحر ازوف وذلك في الوقت الذي لا توجد فيه لدى روسيا أي خطط لانشاء قاعدة عسكرية جديدة هناك مؤكداً أن حجم القوات الروسية في المنطقة يتجاوب مع مهام توفير الحماية لجسر القرم.

وشدد بوليانسكي على ان المشروع المعادي لروسيا في اوكرانيا والمدعوم من الولايات المتحدة مني بالفشل معرباً عن أسفه لرفض مجلس الأمن الدولي الموافقة على جدول أعمال الجلسة حول الحادث في مضيق كيرتش الذي اقترحته روسيا.

وأضاف أن قرار الرئيس الاوكراني بيترو بوروشينكو فرض الأحكام العرفية في بلاده يهدف إلى الغاء الانتخابات المزمع اجراؤءها في آذار المقبل.

وكانت ثلاث سفن عسكرية أوكرانية انتهكت امس الحدود البحرية الروسية واتجهت الى مضيق كيرتش وعقب ذلك بساعات تبعتها سفينتان مدرعتان من طراز /غيورزا/ من بيرديانسك ورداً على هذه الاجراءات الاستفزازية من جانب كييف منعت القوارب العسكرية الروسية السفن الاوكرانية من الوصول إلى المضيق.

واستؤءنفت اليوم حركة الملاحة البحرية في مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر ازوف.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين ان محاولة السفن الاوكرانية العسكرية دخول بحر ازوف بشكل غير قانوني في منطقة مضيق كيرتش كانت استفزازا متعمداً من كييف.