بومبيو: واشنطن ستعفي 8 دول من العقوبات على قطاع النفط الإيراني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده ستعفي ثماني دول بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا من الالتزام بالعقوبات التي فرضتها على قطاع النفط الإيراني.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بومبيو قوله في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: “إن الدول الأخرى التي يشملها هذا الاستثناء الذي يستمر ستة أشهر هي اليونان وتركيا وتايوان”.

بدوره قال منوتشين: “إن الضغط الأقصى الذي تمارسه الولايات المتحدة على إيران سيزداد اعتباراً من الآن، وعلى الشركات في مختلف أنحاء العالم أن تفهم أننا سنطبق العقوبات بشكل صارم”.

الحزمة الثانية من الحظر الأمريكي الجائر ضد إيران الذي تتخذه واشنطن كسلاح تشهره على الدوام في وجه الدول التي تعارض سياساتها وإملاءاتها في العالم وترفض السير في فلكها دخلت حيز التنفيذ رسمياً اليوم مستهدفة العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة وتضم قائمة الحظر أكثر من 600 شخص وشركة في إيران.