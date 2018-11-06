بومبيو يجتمع مع نائب رئيس حزب العمال في كوريا الديمقراطية

أفادت وزارة الخارجية الأميركية، بأن وزير الخارجية مايك بومبيو سيجري محادثات مع نائب رئيس حزب العمال في كوريا الديمقراطية كيم يونغ شول في لقاء مقرر يوم الخميس المقبل في نيويورك.

ولفت بيان صادر عن الوزارة واوردت مقتطفات منه وكالة فرانس برس إلى أن بومبيو و شول سيبحثان التقدم الذي تحقق على المحاور الأربعة للبيان المشترك الذي صدر عن قمة الرئيسين الكوري الديمقراطي كيم جونغ اون والأميركي دونالد ترامب في سنغافورة.

وكان بومبيو قال الأحد الماضي انه يتوقع تحقيق بعض التقدم الجدي الذي يشمل وضع الأسس لقمة ثانية بين ترامب وكيم جونغ أون.