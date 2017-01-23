بونوا امون يتصدر انتخابات اليسار الفرنسي

تصدر الوزير الفرنسي السابق بونوا امون الدورة الأولى في انتخابات اليسار الفرنسي التمهيدية للانتخابات الرئاسية ليواجه في الدورة الثانية رئيس الوزراء السابق مانويل فالس.

وذكرت وكالة فرانس برس أن امون وزير التربية السابق والبالغ من العمر 49 عاما حصد 35 بالمئة من الأصوات متقدما على فالس الذي يمثل الجناح اليميني في الحزب الاشتراكي والذي قرر خوض السباق بعد قرار الرئيس فرنسوا هولاند عدم الترشح.

أما الوزير السابق ارنو مونبور فحاز على 7ر18 بالمئة من الأصوات وفق نتائج جزئية شملت أكثر من ثلاثين بالمئة من مكاتب الاقتراع حيث قال مونبور معترفا بهزيمته “سأصوت الأحد المقبل لبونوا امون وأدعوكم إلى القيام بذلك”.

وإثر حملة تخللتها ثلاث مناظرات تلفزيونية في ثمانية أيام اجتذبت الانتخابات نحو مليوني مقترع للاختيار بين سبعة مرشحين مقابل أكثر من أربعة ملايين نزلوا إلى صناديق الاقتراع لانتخابات اليمين التمهيدية في تشرين الثاني الماضي.