بيئة السويداء تبدأ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

بدأت مديرية البيئة بالسويداء اليوم تطبيق مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك باستطاعة 5 كيلو واط ساعى بغية تغطية احتياجاتها من الكهرباء.

وأوضح مدير البيئة المهندس غالب أبو حمدان أنه تم تركيب الواح الطاقة الشمسية مع التجهيزات اللازمة للمشروع ضمن مبنى المديرية، مؤكدا أهمية تشجيع اقامة مثل هذه الخطوات في جميع مديريات ومؤسسات الدولة.

ولفت أبو حمدان الى أن هذه الخطوة تأتي للاستفادة من الطاقات البديلة وبالتالي تخفيض نفقات تشغيل الكهرباء والمولدات، وعدم التأثر بانقطاع التيار الكهربائي.

وتعمل مديرية البيئة بالتوازي مع هذا المشروع على نشر التوعية اللازمة باستخدامات الطاقة البديلة النظيفة من خلال العديد من الندوات والمعارض التي تنفذها.