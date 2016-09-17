بيان: تنسيق أميركي -داعشي في العدوان على موقع للجيش بدير الزور

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن طيران التحالف الأمريكي يقصف أحد المواقع العسكرية للجيش العربي السوري في جبل ثردة في محيط مطار دير الزور ما أدى إلى وقوع خسائر بالأرواح والعتاد في صفوف قواتنا ومهد بشكل واضح لهجوم إرهابيي “داعش” على الموقع والسيطرة عليه.

وقالت القيادة العامة للجيش: “إن هذا العمل يعد اعتداء خطيرا وسافرا ضد الجمهورية العربية السورية وجيشها ودليلا قاطعا على دعم الولايات المتحدة وحلفائها لتنظيم “داعش” الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى ويفضح زيف ادعاءاتهم في محاربة الإرهاب”.