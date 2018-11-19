بيان جمعة إلى بطولة العالم بالسباحة في الصين

تأهلت السباحة السورية بيان جمعة الى بطولة العالم في الصين بعد تحقيقها الرقم التأهيلي في بطولة فرنسا لتنضم الى لاعبي المنتخب أيمن كلزية وآزاد برازي المتأهلين مسبقا إلى البطولة نفسها.

وحققت جمعة الرقم التأهيلي لبطولة العالم بعد قطعها مسافة سباق 50 مترا حرة بزمن قدره 25.65 ثانية.

رئيس اتحاد السباحة فراس معلا أكد أن السباحة جمعة عادت إلى مستواها الحقيقي وحققت المطلوب من خلال تأهلها إلى بطولة العالم، مشيرا إلى أن البطلة جمعة تتدرب في فرنسا بعد أن حصلت على منحة من اللجنة الأولمبية الدولية لغاية شهر آب 2020.

وأوضح معلا أن المنح الرياضية تساعد أبطالنا على تلقي التدريبات المثالية والاحتكاك مع أبطال عالميين الأمر الذي يرفع من مستواهم الفني ويجعلهم قادرين على تحقيق النتائج الإيجابية والوقوف على منصات التتويج، لافتا إلى أن الاتحاد الدولي للعبة مدد لسباحنا أيمن كلزية سنة إضافية لتأهله إلى بطولة العالم وتحقيقه أرقاما جديدة ومميزة في مختلف السباقات.

وبتأهل السباحة جمعة إلى بطولة العالم أصبح قوام المنتخب الذي سيمثلنا فيها أربعة لاعبين هم ايمن كلزية الذي حقق رقما تأهيليا في بطولة كأس العالم في سنغافورة وآزاد برازي الذي حقق رقما تأهيليا في لوس انجلوس وإنانا سليمان ببطاقة دعوة لتحقيقها رقمين سوريين جديدين.

وكانت لاعبة منتخب سورية السباحة جمعة حققت الأسبوع الماضي إنجازا مهما في بطولة الأندية الفرنسية بإحرازها ميدالية ذهبية في سباق 50 م حرة وميدالية برونزية لسباق 100م حرة وميدالية فضية في سباق 100 متر حرة في بطولة فرنسا الدولية.

يشار إلى أن جمعة من أبرز لاعبات منتخبنا الوطني للسباحة في السنوات الأخيرة وهي ثاني لاعبة سورية بعد غادة شعاع تتأهل إلى منافسات الأولمبياد وأبرز إنجازاتها خلال العامين الفائتين إحراز ميداليتين فضية وبرونزية في دورة التضامن الإسلامي وميداليتين ذهبية وفضية في بطولة التشيك الدولية.