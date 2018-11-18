بيان منقوص في ختام قمة “ابيك”

في سابقة هي الأولى من نوعها، اختتمت قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “ابيك” أعمالها في بابوا غينيا الجديدة دون إصدار بيان ختامي.

وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة، ريمبينك باتو، صرح بأن الرؤى المتعارضة في المنطقة جعلت من الصعب صياغة بيان ختامي، مع كشف الولايات المتحدة والصين عن طموحات متنافسة في المنطقة.

من جهته، أعلن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، بيتر أونيل، أن بلاده ستصدر بيانا ختاميا رسميا خلال الأيام المقبلة، بعد إخفاق قادة الدول المشاركة في القمة بالتوصل إلى بيان ختامي.

مصدر من أحد الوفود المشاركة في القمة بين أن المشاركين واجهوا صعوبات بالتنسيق وتوقيع الإعلان النهائي للقمة.

هذا وشهدت القمة خلافات حادة في ظل التوجهات الأمريكية وسياسات الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية التي أشار إليها الرئيس الصيني شى جين بينغ، حيث دعا في كلمته، أمس، إلى التخلي عن الحمائية وسياسة الإجراءات أحادية الجانب وضمان سلامة النظام التجاري متعدد الأطراف من أجل تحقيق تنمية عالمية مشتركة.

واكتفى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لدى مغادرته بورت مورسبي، عاصمة بابوا غينيا الجديدة، بتوجيه انتقادات لمبادرة الحزام والطريق الصينية مشيرا إلى وجود خلافات بين الولايات المتحدة والصين.