بيت لحم.. سلطات الاحتلال تصادق على بناء 270 وحدة استيطانية

صادقت سلطات الاحتلال على بناء 270 وحدة استيطانية جنوب شرق بيت لحم في الضفة الغربية.

ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية أفاد بأن الكيان صادق على إقامة 170 وحدة استيطانية على أراضي الفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، و100 وحدة في البؤرة الاستيطانية كفار الداد الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في منطقة التعامرة جنوب شرق المدينة.

وأشار إلى أن هناك سياسة متصاعدة من قبل الاحتلال بتوسيع كل المستوطنات وكان آخرها الشهر الماضي عندما أعلن عن إضافة 500 وحدة استيطانية في بؤرة الداد الاستيطانية.