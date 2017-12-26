بيروت.. وقفة تضامنية مع الأسيرة التميمي والأطفال بسجون الاحتلال

أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في بيروت، نظمت هيئات شبابية ونقابية ولجان أسرى وهيئات نسائية لبنانية وفلسطينية اليوم وقفة تضامنية مع الشابة الأسيرة عهد التميمي والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المشاركون في مذكرة موجهة إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر مارتن كروستوف والمنظمات الإنسانية الدولية أنه “ومنذ القرار اللا شرعي الذي اعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 6 كانون الأول الجاري باعتبار القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي تصاعدت وتيرة الانتهاكات والاعتقالات بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة ضد الأطفال”.

وأضافت المذكرة أن حالات الاعتقال منذ انتفاضة القدس ضد هذا القرار العدواني بلغت 350 حالة بينها 48 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما ومعظمهم من القدس المحتلة وبالتالي يصبح عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلية نحو 500 طفل وعلى رأسهم الأسيرة التي باتت تشكل رمزا وعنوانا لمقاومة الاحتلال “عهد التميمي”.

ولفتت المذكرة إلى أن اعتقال الأطفال وتعذيبهم ومحاكمتهم وفرض الإقامة الجبرية عليهم وحرمانهم من حنان عائلاتهم وتعليمهم ليس فقط انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل بل يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لما يتركه ذلك من آثار نفسية واجتماعية وتربوية على الطفل الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني.

وطالبت المذكرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك للإفراج الفوري عن عهد التميمي وكل الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال داعية إلى تحرك عربي ودولي واسع لنصرة الأسرى والمعتقلين في هذه السجون.